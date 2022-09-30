Bakcell продолжает помогать семьям шехидов и ветеранов

Компания Bakcell осуществила очередной проект Корпоративной Социальной Ответственности (КСО), направленный на расширение возможностей для трудоустройства и образования женщин из семей шехидов и ветеранов.

В проекте, охватывающем 2021-2022 гг., приняли участие 16 женщин. На первом этапе, для них был организованы семинары и практические занятия на такие темы как мотивация, определение целей, развитие социальных компетенций, составление резюме, нетворкинг и др.

На следующем этапе проекта, участники в течение 7 месяцев посещали курсы английского и русского языков, а также такие тренинги как компьютерная грамотность, создание и ведение малого бизнеса, бухгалтерия.

Бенефициары проекта смогли по своему выбору продолжить образование, начать профессиональную подготовку или получить помощь в трудоустройстве.

Внимание и забота о детях пострадавших в ходе войны, а также поддержка семей шехидов и ветеранов является одним из основных направлений программы КСО Bakcell. Компания осуществляет целый ряд проектов в этой сфере.