spot_img
21 сентября, 2022
spot_img
ДомойТелекомНовости операторовBakcell и Nar обратились к своим абонентам в связи с проблемами в...

Bakcell и Nar обратились к своим абонентам в связи с проблемами в своих сетях

Bakcell и Nar

Сегодня около 18:00 в сетях операторов мобильной связи Bakcell и Nar стали наблюдаться перебои. В официальных обращениях от компаний, которые поступили около 20:00, говорится, что перерывы в предоставлении услуг возникли по техническим причинам.

«Технический персонал компании принимает все меры для скорейшего устранения всех неполадок. Приносим свои извинения нашим дорогим абонентам. Предоставление услуг будет восстановлено в ближайшее время. Абонентам будет предоставлена дополнительная информация», — отмечено в сообщении Bakcell.

Обращение с аналогичным текстом было опубликовано на странице руководителя отдела по связям с общественностью Nar Азиза Ахундова.

Предыдущая статьяQNAP представляет новую линейку NAS TS-x64 с четырехъядерными процессорами Intel Celeron
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,192ФанатыМне нравится
997ЧитателиЧитать
3,135ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»