Bakcell и Nar обратились к своим абонентам в связи с проблемами в своих сетях

Сегодня около 18:00 в сетях операторов мобильной связи Bakcell и Nar стали наблюдаться перебои. В официальных обращениях от компаний, которые поступили около 20:00, говорится, что перерывы в предоставлении услуг возникли по техническим причинам.

«Технический персонал компании принимает все меры для скорейшего устранения всех неполадок. Приносим свои извинения нашим дорогим абонентам. Предоставление услуг будет восстановлено в ближайшее время. Абонентам будет предоставлена дополнительная информация», — отмечено в сообщении Bakcell.

Обращение с аналогичным текстом было опубликовано на странице руководителя отдела по связям с общественностью Nar Азиза Ахундова.