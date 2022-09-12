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12 сентября, 2022
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Azercell призывает своих абонентов принять меры предосторожности при использовании мобильных приложений и социальных сетей!

Azercell

В свете ряда глобальных инцидентов, связанных с нарушениями безопасности в WhatsApp и прочих приложениях, Azercell обращается к своим абонентам, призывая их принять меры предосторожности в целях защиты своих устройств и телефонных номеров от возможных хакерских атак.

В связи с растущим числом таких атак и многочисленными запросами, которые компания получила в последние дни, оператор мобильной связи хотел бы поделиться со своими пользователями несколькими советами по защите данных:

  • Не оставляйте свои мобильные телефоны без присмотра.
  • Не переходите по ссылкам и не отвечайте на запросы и сообщения с подозрительным содержанием, отправленные через приложение WhatsApp, по SMS и другим каналам.
  • Не отвечайте на подозрительные звонки.
  • Не пользуйтесь сайтами с сомнительным содержанием.
  • Не принимайте участие в играх, конкурсах и других предложениях сомнительного содержания.
  • Не сообщайте никому свой 6-значный проверочный код WhatsApp.

При регистрации номера телефона в WhatsApp вам предоставляется 6-значный проверочный код. Чтобы сохранить вашу учетную запись в безопасности, никому не сообщайте этот код.

  • Установите персональный 6-значный пароль безопасности в WhatsApp.

Пользователи WhatsApp могут создать персональный 6-значный пароль безопасности. Для этого активируйте функцию «Двухшаговая проверка» в настройках приложения. Затем добавьте пароль безопасности и адрес электронной почты в соответствующие поля.

Azercell будет продолжать регулярно делиться подобной информацией со своими абонентами с целью обеспечения безопасности их данных и предоставления им лучшего клиентского опыта.

Также важно отметить, что Azercell предоставляет услуги мобильного интернета для доступа к приложениям или социальным сетям. Мобильный оператор не регулирует условия обслуживания и безопасность учетных записей пользователей социальных сетей и приложений. Поэтому все запросы и обращения такого содержания следует направлять на линию поддержки соответствующего приложения.

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