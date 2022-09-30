Azercell приглашает испытать скорость 4G с новейшими iPhone

Приобретая iPhone 14 или iPhone 14 Pro в Azercell Эксклюзив, клиенты Azercell получат 50 GB мобильного интернета в подарок в течение трех месяцев

30 сентября 2022 года Azercell начинает продажу новейших моделей iPhone в своих магазинах Эксклюзив. Лидирующий оператор мобильной связи приглашает своих клиентов открыть для себя возможности мобильного интернета Azercell при помощи iPhone последнего поколения. Абоненты, приобретающие iPhone 14 или iPhone 14 Pro в магазинах Azercell Эксклюзив, в течение 3-х месяцев ежемесячно получат бесплатно 50 GB мобильного интернета.

Самый продвинутый смартфон из линейки iPhone сочетает в себе передовые технологии, удобный функционал и высочайшую производительность. Познакомиться с подробными характеристиками iPhone и узнать адреса магазинов Azercell Эксклюзив можно по этой ссылке.

Компания «Azercell Telecom», являющаяся эксклюзивным телекоммуникационным партнером Apple Inc., ежегодно представляет новейшие модели iPhone на локальном рынке, стремясь повысить качество обслуживания клиентов и сделать новейшие цифровые технологии более доступными для своих абонентов.