Azercell объявляет кампанию «Возвращение в школу»

Начиная с 15 сентября, лидирующий мобильный оператор «Azercell Telekom» объявляет о начале кампании «Возвращение в школу» для всех новых пользователей приложений «Bookmate» и «Busuu». Абонентам Azercell, которые только что подключились к электронной библиотеке «Bookmate» и популярному приложению для изучения языков «Busuu», будет предложена возможность использовать эти программы бесплатно без какой-либо абонентской платы в течение 1 месяца. Кампания будет активна до 15 октября.

Отметим, что электронная библиотека «Bookmate» предоставляет возможность получить доступ к миллионам книг в электронном формате на азербайджанском, английском, русском и 13 других языках. Независимо от вашего местоположения и используемого устройства, с помощью такого приложения можно читать и слушать книги даже в офлайн режиме. Одна из 10 лучших платформ для изучения языков в мире, которой является «Busuu», делает изучение иностранных языков доступным в режиме реального времени. Следует отметить, что оба приложения могут быть подключены через различные платформы: официальный сайт Azercell, приложение «Kabinetim», мобильные приложения «ABB Mobile» и «Umico».

Соответствуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности» компания Azercell стремится сделать различные цифровые решения более доступными для своих абонентов, увеличивая количество новых услуг в этом направлении.