Azercell начал поэтапную активацию новой цифровой карты!

Ведущий оператор мобильной связи представляет свою цифровую карту первой группе абонентов.

Новый Fintech Azercell, объединяющий в себе банковские и телекоммуникационные возможности, теперь доступен для ограниченного числа пользователей, которые раньше других заказали цифровую карту Azercell на веб-сайте компании и успешно завершили процесс регистрации.

Цифровая карта Azercell, предоставляющая пользователям возможность безопасно проводить безналичные платежи и прочие финансовые операции через приложение Kabinetim, запускается с первоначальным набором функций, описанных ниже:

Активация карты и кошелька – быстрый и удобный способ активировать карту через приложение Kabinetim без необходимости посещать центры продаж и обслуживания Azercell и физически подписывать какие-либо документы.

– быстрый и удобный способ активировать карту через приложение Kabinetim без необходимости посещать центры продаж и обслуживания Azercell и физически подписывать какие-либо документы. Верификация «Знай своего клиента» (KYC) — сквозная цифровая идентификация на основе технологий распознавания лиц, помогающая верификации личности клиента в режиме реального времени.

— сквозная цифровая идентификация на основе технологий распознавания лиц, помогающая верификации личности клиента в режиме реального времени. Apple Pay — безопасный и удобный способ осуществления безналичных платежей без необходимости раскрытия информации о кредитной карте третьим лицам.

— безопасный и удобный способ осуществления безналичных платежей без необходимости раскрытия информации о кредитной карте третьим лицам. Переводы с карты на карту (Card to Card) – возможность перевода средств на карту любого местного банка без комиссии за обслуживание.

возможность перевода средств на карту любого местного банка без комиссии за обслуживание. Переводы с кошелька на кошелёк (Wallet to Wallet) — возможность перевода средств от одного держателя цифровой карты Azercell к другому без платы за обслуживание.

— возможность перевода средств от одного держателя цифровой карты Azercell к другому без платы за обслуживание. Пополнение баланса в приложении — возможность пополнения баланса кошелька без перехода в приложения других банков.

— возможность пополнения баланса кошелька без перехода в приложения других банков. Оплата коммунальных услуг – возможность оплаты счетов за коммунальные услуги без дополнительных комиссий.

По мере дальнейшей реализации проекта цифровая карта будет дополняться новыми возможностями.

Цифровая карта Azercell, предоставляющая пользователям всесторонний цифровой опыт, была открыта для предварительного заказа с июля этого года, и активация услуги для прошедших регистрацию абонентов будет продолжаться поэтапно в порядке очередности.

Следует отметить, что данное цифровое решение, предназначенное как для абонентов Предоплатной (SimSim), так и Постоплатной системы было разработано в сотрудничестве с PASHA Bank, Visa и AzInTelecom. PASHA Bank также выступил в качестве эмитента цифровой карты.