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22 сентября, 2022
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AZAL внедряет новейшую бортовую систему развлечений

AZAL

Национальный авиаперевозчик Азербайджана начинает внедрение системы развлечений на борту воздушных судов по новому принципу. Отныне пассажиры смогут использовать свои мобильные устройства (телефоны и планшеты) для подключения к мультимедийной сети самолета через Wi-Fi, после чего просматривать сотни художественных, документальных и мультипликационных фильмов/сериалов, спортивных и шоу программ, а также ряд контента различного содержания на своем собственном гаджете.

Для просмотра мультимедийного контента нет необходимости скачивать сторонние мобильные приложения, все операции выполняются через мобильный браузер.

На первоначальном этапе система будет доступна на борту самолетов Airbus A319 и A320.

В дальнейшем планируется внедрение стримингового сервиса и на бортах других воздушных судов.

Развлечения в полете и подключение к Wi-Fi стали неотъемлемой частью путешествия. Мультимедийный контент на бортах лайнеров AZAL продолжит постоянно обновляться.

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