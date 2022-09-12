ASUS выпустил мини-ПК a-bean по цене от 190 долларов

Компания Asus выпустила мини-ПК серии a-bean. Устройство имеет корпус объемом всего 0,6 л, что позволяет закрепить его на заднюю часть монитора.

Новинка оснащена процессором Intel Celeron N5105 поколения Jasper Lake и предустановленной операционной системой Windows 11.

Есть два слота для установки оперативной памяти на 16 Gb, 2 слота для накопителей, поддержка твердотельных накопителей M.2 (NVMe PCle 3.0), а также 2,5-дюймовых SATA. В оснащение также входят двухдиапазонный Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, HDMI, DP, USB, а также полнофункциональный интерфейс USB-C. Мини-ПК поддерживает вывод изображения на три дисплея в разрешении 4K.

Мини-ПК ASUS a-bean уже доступен для покупки на китайской площадке JD.com по цене от 190 долларов.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az