ASUS ExpertBook B3 Detachable: планшет-трансформер с Snapdragon 7c Gen 2

Компания ASUS выпустила планшет-трансформер ExpertBook B3 Detachable, который работает под управлением ОС Windows 11. Устройство выполнено на аппаратной платформе Qualcomm. Модель получила корпус повышенной прочности в соответствии со стандартом MIL-STD-810H. Планшету не страшны удары, падения, вибрация и пр.

ExpertBook B3 Detachable оснащен 10,5-дюймовым дисплеем разрешением WUXGA (1920 × 1200 пикселей), 121% охватом цветовой палитры sRGB и поддержкой специального пера, для хранения которого имеется отсек в корпусе.

В основе планшета лежит восьмиядерный процессор Snapdragon 7c Gen 2, за графику отвечает ускоритель Adreno 618. Объем оперативной памяти LPDDR4X достигает 8 Gb, емкость флеш-памяти eMMC — 128 Gb.

В оснащение входят поддержка Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.1, 13 Мп основная и 5 Мп фронтальная камеры, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C и 3,5-мм аудиогнездо. Подсоединяемая клавиатура позволяет трансформировать планшет в небольшой ноутбук. Заявленное время автономной работы на одной зарядке аккумуляторной батареи достигает 21 часа.

Цена ASUS ExpertBook B3 Detachable начинается от 599 долларов.

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