«Аркейн» стал первым стриминговым сериалом, получившим премию «Эмми»

В США проходит 74 премия Primetime Creative Arts Emmy Awards. Уже известны первые победители. Анимационный сериал «Аркейн» по вселенной League of Legends выиграл премию «Эмми» в номинации «Лучшая анимационная программа». Это первый раз, когда награду забрал стриминговый сериал.

Свою статуэтку «Аркейн» получил за шестой эпизод When These Walls Come Tumbling Down. Он смог обойти такие известные шоу, как «Симпсоны», «Рик и Морти», «Закусочная Боба» и «Что, если..?».

«Это очень важно для нас, поскольку мы пришли из видеоигр. Приятно видеть, как мир принимает наших персонажей и наши истории. Спасибо сервису Netflix, который поверил в нас с самого начала, спасибо Riot Games, которые работали над всей IP… и всем людям, которые были с игрой League of Legends последние 12 лет и которые помогли сделать ее настолько масштабной», — сказал один из авторов «Аркейн» Кристиан Линке.

Среди других претендентов со стримингов, которых ранее номинировали на «Лучшую анимационную программу», были шоу «Большой рот» и «Конь БоДжек».

«Аркейн» вышел на Netflix в ноябре 2021 года и быстро стал хитом. Сериал продлили на второй сезон спустя всего день после релиза трех финальных эпизодов.

