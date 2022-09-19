Apple вновь возглавила рейтинг самых инновационных компаний

Консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) опубликовала рейтинг 50-ти самых инновационных компаний в мире в 2022 году. Второй год подряд Apple занимает первое место в списке.

Microsoft поднялась на две позиции и заняла второе место, Amazon поднялась на одну позицию до третьего, Alphabet опустилась на три позиции до четвертого, а Tesla удержала пятое место.

С шестого по десятое места расположились Samsung, Moderna, Huawei, Sony и IBM. В Топ-50 вошли четыре новые компании — ByteDance (45 место), Nvidia (15), Panasonic (46) и Zalando (25).

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