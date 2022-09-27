Apple разрешит продажу NFT в приложениях из App Store

В компании Apple приняли решение разрешить разработчикам продажу невзаимозаменяемых токенов (NFT) через функцию покупок в приложениях для iPhone. При этом, Apple хочет получать 30% комиссии со всех транзакций.

Сообщество называет это решение компании «абсурдным», так как Apple никаким образом не играет роли в этих транзакциях, они просто отправляются с их устройств. Кроме того, комиссия Apple в некоторых регионах достигает 35%.

С критикой высоких сборов выступил CEO Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney). Он уже давно заявляет, что ставки комиссионных Apple неудобны для разработчиков и мало что дают для роста отрасли. В прошлом из-за комиссии в 30% между Epic Games и Apple произошел конфликт. В результате игра студии Fortnite покинула App Store. Все это время Суини сохранял нейтральную позицию по NFT, но на этот раз выступил в поддержку развивающейся индустрии:

«Теперь Apple убивает все приложения с NFT, которые не может обложить налогом, разрушая еще одну зарождающуюся технологию, которая может конкурировать с ее гротескно завышенной комиссией во встроенном платежном сервисе. Apple нужно остановить».

Глава Limit Break, разработчик мобильных игр, Габриэль Лейдон (Gabriel Leydon) выразил другую позицию — он поддержал решение техгиганта и увидел в нем новые возможности:

«Все сосредоточены на том, что Apple хочет 30% с каждой транзакции, не осознавая, что это может поместить ETH-кошелек в каждую мобильную игру с общей аудиторией более миллиарда человек».

Некоторые эксперты считают, что Apple потеряет разработчиков NFT-маркетплейсов и заставит пользователей переходить к конкурентам, писать мобильные криптоприложения и веб-версии для Android будет выгоднее, чем для iOS.

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