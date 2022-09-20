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20 сентября, 2022
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AMD представила процессоры Ryzen 7020 (Mendocino) для бюджетных ноутбуков

AMD Ryzen 7020

Компания AMD представила три модели мобильных процессоров новой серии Ryzen 7020 (Mendocino). Чипы построены на архитектуре Zen 2, выполнены по 6-нм техпроцессу и оснащены встроенной графикой RDNA 2.

AMD Ryzen 7020

Самым мощным процессором стал четырехъядерный и восьмипоточный Ryzen 5 7520U с диапазоном частот от 2,8 до 4,3 GHz. Модель Ryzen 3 7320U получила такое же количество ядер и виртуальных потоков, но работающих в диапазоне частот от 2,1 до 4,1 GHz. Третьей моделью в серии является двухъядерный процессор Athlon Gold 7220U с поддержкой четырех виртуальных потоков. Он работает в диапазоне частот от 2,4 до 3,7 GHz. У первых двух по 6 Mb кэш-памяти, а у третьего — 5 Mb.

Все три процессора оснащены встроенной графикой Radeon 610M на архитектуре RDNA2. Новинки предлагают поддержку до 32 Gb памяти LPDDR5 и имеют показатель TDP от 8 до 15 Вт. Отмечается поддержка твердотельных NVMe-накопителей в BGA-формате. Ноутбуки на их базе смогут работать до 12 часов без подзарядки. Заявлена поддержка функции пробуждения по голосу и быстрая зарядка. Кроме того, чипы оснащены встроенным сопроцессором безопасности Microsoft Pluton. В качестве операционной системы будет предлагаться как Microsoft Windows, так и Google Chrome OS.

Первыми устройствами на базе новых процессоров AMD Ryzen 7020 станут Acer Aspire 3, Lenovo IdeaPad 1 и неназванная 17-дюймовая модель от HP. Выход ноутбуков запланирован на четвертый квартал этого года. Ожидаемые цены — от 399 до 699 долларов.

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