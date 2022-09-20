AMD представила процессоры Ryzen 7020 (Mendocino) для бюджетных ноутбуков

Компания AMD представила три модели мобильных процессоров новой серии Ryzen 7020 (Mendocino). Чипы построены на архитектуре Zen 2, выполнены по 6-нм техпроцессу и оснащены встроенной графикой RDNA 2.

Самым мощным процессором стал четырехъядерный и восьмипоточный Ryzen 5 7520U с диапазоном частот от 2,8 до 4,3 GHz. Модель Ryzen 3 7320U получила такое же количество ядер и виртуальных потоков, но работающих в диапазоне частот от 2,1 до 4,1 GHz. Третьей моделью в серии является двухъядерный процессор Athlon Gold 7220U с поддержкой четырех виртуальных потоков. Он работает в диапазоне частот от 2,4 до 3,7 GHz. У первых двух по 6 Mb кэш-памяти, а у третьего — 5 Mb.

Все три процессора оснащены встроенной графикой Radeon 610M на архитектуре RDNA2. Новинки предлагают поддержку до 32 Gb памяти LPDDR5 и имеют показатель TDP от 8 до 15 Вт. Отмечается поддержка твердотельных NVMe-накопителей в BGA-формате. Ноутбуки на их базе смогут работать до 12 часов без подзарядки. Заявлена поддержка функции пробуждения по голосу и быстрая зарядка. Кроме того, чипы оснащены встроенным сопроцессором безопасности Microsoft Pluton. В качестве операционной системы будет предлагаться как Microsoft Windows, так и Google Chrome OS.

Первыми устройствами на базе новых процессоров AMD Ryzen 7020 станут Acer Aspire 3, Lenovo IdeaPad 1 и неназванная 17-дюймовая модель от HP. Выход ноутбуков запланирован на четвертый квартал этого года. Ожидаемые цены — от 399 до 699 долларов.

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