Amazon представил ридер Kindle (2022) с улучшенным экраном и автономностью 6 недель

Компания Amazon представила новую версию электронной книги Kindle с экраном E-Ink. Устройство, по сравнению с предшественником, получило улучшенный экран, стало компактнее и легче, кроме того автономность ридера возросла.

Amazon Kindle (2022) оснащен 6-дюймовым дисплеем с плотностью пикселей 300 ppi и светодиодной подсветкой. Емкость встроенного накопителя составляет 16 Gb (вдвое больше, чем у модели 2019 года).

Заявленная автономность достигает 6 недель. Компания отказалась от порта micro-USB в пользу актуального USB Type-C. Габариты составляют 157,8 x 108,6 x 8,0 мм, вес — 158 гр.

Цена Amazon Kindle (2022) базовой версии с просмотром рекламы составит 99,99 долларов, без рекламы – 119,99 долларов. Устройство будет доступно в голубом и черном корпусах. Продажи начнутся 12 октября, предзаказ уже открыт.

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