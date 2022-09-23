Amazon представил обновленные планшеты Fire HD 8

Компания Amazon обновила линейку планшетов Fire HD 8. Новинки стали тоньше, легче и быстрее. Все планшеты серии получили функцию Tap to Alexa, которая позволяет управлять голосовым помощником Alexa не голосом, а набором команд через клавиатуру. Эта функция будет полезна пользователям с речевыми нарушениями.

Размер дисплея всех трех моделей (Fire HD 8, Fire HD 8 Plus и Fire HD 8 Kids Edition) остался прежним — это 8-дюймовый экран с разрешением 1024 x 600 пикселей. В основе планшетов лежит процессор MediaTek MT8169A, который на 30% производительнее предшественника.

Базовая версия Fire HD 8 оснащена 2 Gb ОЗУ и 32/64 Gb ПЗУ. Есть также слот для карт памяти объемом до 1 Tb. Установлены фронтальная и основная камеры разрешением 2 Мп, имеется 3,5-мм аудиоразъем. Продолжительность работы в автономном режиме составляет 13 часов, что на час больше, чем у предшественника. Amazon утверждает, что Fire HD 8 в два раза прочнее iPad Mini в тестах на падение.

Fire HD 8 Plus получил 3 Gb оперативной памяти, емкость флеш-памяти составляет 32 или 64 Gb, также есть слот для карт microSD до 1 Tb. Кроме того, модель поддерживает беспроводную зарядку и оснащена 2 Мп и 5 Мп камерами. Автономность составляет 12 часов.

Модель Fire HD 8 Kids Edition представляет собой базовую версию Fire HD 8, но поставляется с ударопрочным чехлом, расширенной двухлетней гарантией и годовой бесплатной подпиской на сервис детского контента Amazon’s Kids Plus.

Цены: Fire HD 8 – от 99 долларов (доступные цвета- черный, синий и розовый), Fire HD 8 Plus – от 119 долларов (цвета корпуса те же, что у базовой модели), Fire HD 8 Kids Edition – от 149 долларов (расцветка — синяя, розовая, красная и фиолетовая).

Продажи планшетов Amazon Fire HD 8 начнутся в следующем месяце. Предзаказ уже открыт.

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