Amazon представил электронную книгу Kindle Scribe с поддержкой стилуса

Компания Amazon представила новую электронную книгу Kindle Scribe с экраном E-Ink и поддержкой стилуса. Это самая большая модель в серии Kindle — диагональ дисплея достигает 10,2 дюйма. Толщина составляет 5,8 мм, вес — 430 гр.

По словам вице-президента Amazon по продуктам и маркетингу Кевина Кейта (Kevin Keith), модель стала первым вариантом с разрешением 300 ppi, имеющим настраиваемую «теплую» подсветку. Покупателям будут предложены варианты со стилусом Basic Pen или с Premium Pen, который имеет программируемую кнопку и специальный сенсор — «стирательную резинку». Оба стилуса используют технологию Wacom EMR и не нуждаются в зарядке.

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При помощи стилуса можно оставлять заметки или просто рисовать на полях — все записи и рисунки сохранятся в памяти устройства. Поддерживается PDF, возможен просмотр сохраненных веб-страниц. Кроме того, в компании заявляют, что пользователи смогут делать заметки не только в уже существующих документах и книгах, но и создавать блокноты, эскизы, списки задач и прочий графический контент.

Автономность электронной книги составляет 12 недель при чтении по 30 минут ежедневно или 3 недели при использовании стилуса по полчаса в день.

Amazon Kindle Scribe уже доступна для предзаказа в США по цене от 339,99 долларов в версиях на 16, 32 и 64 Gb встроенной памяти. Вариант с Premium Pen на 30 долларов дороже. Поставки начнутся к осенне-зимнему праздничному сезону.

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