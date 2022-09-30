Alienware Aurora R15 получил процессоры Intel 13-го поколения, графику RTX 40-й серии и улучшенное охлаждение

Бренд Alienware, игровое подразделение Dell, представил серию системных блоков Aurora R15 на базе процессоров Intel 13-го поколения.

Устройства получили улучшенную систему охлаждения. Ранее серия Alienware Aurora поставлялась с 120-мм жидкостными охладителями, теперь ПК по умолчанию комплектуется 240-мм радиатором. Кроме того, с переходом на процессоры Intel 13-го поколения любая система с чипом серии K будет оснащена пятью 120-мм корпусными вентиляторами. Эти изменения позволят снизить температуру CPU примерно на 5 °C при сохранении высокой производительности.

Также подвергся модификации дизайн материнской платы — в исполнении с чипсетом Intel Z790 слот PCIe 16x сдвинется ближе к процессорному сокету, что позволит размещать в корпусе более крупные видеокарты.

Alienware Aurora R15 в максимальной конфигурации будет предлагаться с графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4090 и блоком питания мощностью 1350 Вт. Более доступные версии — с видеокартами серий RTX 30 или AMD Radeon RX 6000.

Цены системного блока пока не сообщаются.

Alienware также представил игровую клавиатуру AW420K (TKL) c линейными переключателями Cherry MX Red и настраиваемой RGB-подсветкой. Ее цена составит 130 долларов, в продажу поступит до конца осени.

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