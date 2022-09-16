Акции Adobe упали после объявления о покупке Figma за 20 млрд. долларов

После того, как компания Adobe объявила о покупке Figma за 20 млрд. долларов, ее акции подешевели на 17%. Это самое большое падение с 2010 года.

Компания Figma, которая была основана в 2012 году, является онлайн-сервисом для разработки интерфейсов и прототипирования с возможностью организации совместной работы в режиме реального времени. Сервис, среди прочего, является прямым конкурентом службе Adobe XD. Облачное программное обеспечение Figma в последние несколько лет стало «головной болью» для Adobe.

В ходе последнего раунда финансирования в 2021 году компанию оценили в 10 млрд. долларов. По оценкам аналитиков, Figma, среди инвесторов которой значатся Index Ventures, Greylock Partners и Kleiner Perkins, в 2022 году покажет выручку более 400 млн. долларов, это значит что сумма сделки превысила данный показатель примерно в 50 раз.

«Это была серьезная угроза для Adobe. Это был во многом как оборонительный шаг, так и взгляд на эту тенденцию, когда правила дизайна и дизайн имеют значение», — прокомментировал сделку Ло Тони, управляющий партнер Plexo Capital, инвестирующей в стартапы и венчурные фонды.

Также Adobe заявила, что собирается интегрировать в платформу Figma функции некоторых других своих продуктов: работу с иллюстрациями, фотографиями и видео.

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