Компания Adobe представила обновленные версии Photoshop Elements и Premiere Elements. Сервисы получили новые функции, связанные с использованием нейросетей.

Функция Moving Elements позволяет анимировать некоторые элементы на статичной фотографии. Например, можно «оживить» водопад или морские волны, сохранив итоговый результат в формате MP4 или GIF.

Появилась возможность добавлять так называемые сквозные наложения для создания иллюзии глубины. Например, на передний план можно добавить различные растения не в фокусе, что позволит сделать объект съемки еще более выразительным. Теперь можно максимально просто изменять весь фон или только небо и добавлять всевозможные графические эффекты. В Premiere Elements появилась возможность преобразовывать видео с помощью стилей, вдохновленных известными произведениями искусства.

Функция «Идеальные портреты» позволит исправить даже самый неудачный кадр: можно открыть глаза, закрыть их, отрегулировать улыбку и наклон головы, расширить и осветлить глаза, отбелить зубы и устранить недостатки кожи и т.д.

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Время установки было сокращено на 35%, а время запуска программ — на 50%. Была реализована полноценная поддержка процессоров Apple Silicon. На соответствующих компьютерах скорость запуска приложений выросла на 70%, а их размер уменьшен на 48%.

На данное время Adobe тестирует новое веб-приложение Photoshop Elements и Premiere Elements. Оно позволит получать доступ к созданному контенту с любого устройства.

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