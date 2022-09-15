Adobe покупает дизайнерский онлайн-сервис Figma за 20 млрд. долларов

Компания Adobe объявила о покупке стартапа Figma — онлайн-сервиса для разработки интерфейсов и прототипирования с возможностью организации совместной работы в режиме реального времени. У платформы в настоящий момент порядка 4 млн. пользователей.

We’re excited to share our intent to acquire @Figma. Together, we will usher in a new era of collaborative creativity. Key info: https://t.co/9wDSHPhyvE pic.twitter.com/U5SduJUVvc — Adobe (@Adobe) September 15, 2022

Стоимость сделки составит около 20 млрд. долларов. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2023 году «при условии получения необходимых разрешений и одобрений регулирующих органов и выполнения других условий закрытия, включая одобрение акционеров Figma».

По словам Adobe, сделка будет оплачена пополам деньгами и акциями, а ее условия также будут включать 6 млн. дополнительных ограниченных акций, которые предоставят генеральному директору и сотрудникам Figma в течение четырех лет с данного момента.

В результате сделки Figma получит доступ к ресурсам и наработкам Adobe, что позволит ей развиваться более динамично. Adobe обещает, что Figma продолжить существование в виде независимого продукта. Руководить операциями продолжит основатель онлайн-сервиса Дилан Филд (Dylan Field). В Adobe он будет отчитываться непосредственно перед Дэвидом Вадхвани (David Wadhwani), руководителем направления цифровых медиа.

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