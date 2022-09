Adobe покупает дизайнерский онлайн-сервис Figma за 20 млрд. долларов

Компания Adobe объявила о покупке стартапа Figma — онлайн-сервиса для разработки интерфейсов и прототипирования с возможностью организации совместной работы в режиме реального времени. У платформы в настоящий момент порядка 4 млн. пользователей.

We’re excited to share our intent to acquire @Figma. Together, we will usher in a new era of collaborative creativity. Key info: https://t.co/9wDSHPhyvE pic.twitter.com/U5SduJUVvc

— Adobe (@Adobe) September 15, 2022