spot_img
9 сентября, 2022
spot_img
ДомойSoftwareИгрыActivision анонсировал мобильную версию Call of Duty: Warzone

Activision анонсировал мобильную версию Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone Mobile

Activision Blizzard анонсировала Call of Duty: Warzone для мобильных устройств. Компания выпустила небольшой ролик с летящим самолетом.

Подробнее о проекте расскажут на мероприятии COD NEXT, которое состоится 15 сентября в 20:30 по бакинскому времени.

В разработке Call of Duty: Warzone Mobile участвуют сразу несколько студий: Beenox, Digital Legends, Solid State Studios и Demonware. Ожидается, что игру могут выпустить до конца 2023 года.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяUcuz Vivo Y75s smartfonu 12 GB RAM ilə təchiz edilmişdir
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,186ФанатыМне нравится
993ЧитателиЧитать
3,135ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»