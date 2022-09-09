Activision анонсировал мобильную версию Call of Duty: Warzone

Activision Blizzard анонсировала Call of Duty: Warzone для мобильных устройств. Компания выпустила небольшой ролик с летящим самолетом.
Подробнее о проекте расскажут на мероприятии COD NEXT, которое состоится 15 сентября в 20:30 по бакинскому времени.
В разработке Call of Duty: Warzone Mobile участвуют сразу несколько студий: Beenox, Digital Legends, Solid State Studios и Demonware. Ожидается, что игру могут выпустить до конца 2023 года.
Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az