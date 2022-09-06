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6 сентября, 2022
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ДомойAVVRАбу-Даби и Дубай станут первыми городами в метавселенной

Абу-Даби и Дубай станут первыми городами в метавселенной

Абу-Даби

Абу-Даби и Дубай станут первыми городами в метавселенной, которую запускает компания Metarverse Holdings. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Бета-версию запустят к октябрю этого года, а общий доступ откроют по всему миру до конца 2022 года. Инвестиции в проект составят около 54,5 млн. долларов.

Планируется воспроизводить реальные места городов. В отличие от других VR-приложений, которые предлагают вымышленные цифровые миры, платформа Metarverse Holdings станет полноценной метавселенной, которая будет совместима со специальными VR-гарнитурами. В ней можно будет просматривать и покупать товары в розничных магазинах, арендовать рекламные площади в виртуальном городе, посещать лекции и т.д.

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