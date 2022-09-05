5 отличных ноутбуков для работы, учебы и творчества в 2022 году

Собираетесь приобрести ноутбук, но не знаете, какая модель вам подойдет? Если вы занимаетесь графикой — фото, видео, 3D, то смело выбирайте ноутбуки с RTX 30-й серии на борту, точно не ошибетесь. Это лучшая мобильная графика, которая объединяет в себе самую высокую производительность и наиболее передовые возможности.

Мы подготовили подборку из 5 интересных устройств с видеокартами RTX, которые подойдут геймерам, творческим личностям и студентам.

ASUS TUF DASH F15 — Тонкий ноутбук для игр, работы и творчества.

Линейка TUF заточена под геймеров, это видно по агрессивному дизайну и железу. Данная модель средне-бюджетного сегмента работает на базе Intel Core i5 11-го поколения и несет на борту 8 ГБ оперативки, объем которой при необходимости можно увеличить. Но основное его достоинство — дискретная видеокарта GeForce RTX 3050 и технологии Max-Q от NVIDIA, благодаря которым девайс получился тонким и легким (максимальная толщина 19,9 мм и вес 2 кг). При этом тянет почти все современные тайтлы на средне-высоких настройках графики в 1080p.

Другим неоспоримым преимуществом RTX карт является эксклюзивная технология NVIDIA DLSS. Она увеличивает производительность и повышает детализацию картинки в играх при помощи нейросетей. Включение DLSS в настройках игры позволит увеличить частоту кадров до 2х раз и дольше играть от батареи. Технологию поддерживают более 200 игр и приложений, включая такие хиты, как Rainbow Six Siege, Doom Eternal, RUST, Red Dead Redemption 2 и т.д. Список игр регулярно дополняется.

Вторая прорывная технология, появившаяся вместе с RTX 30-й серии, называется NVIDIA Reflex. Она устраняет буферизацию между процессором и видеокартой, благодаря чему снижается задержка всей системы и улучшается отзывчивость управления (время с момента нажатия на кнопку до отображения действия на экране). Это дает геймерам преимущество в киберспортивных играх вроде Apex Legends, Fortnite и многих других — реагировать и ставить хедшоты становится проще.

Lenovo IdeaPad 3 — Сбалансированный ноутбук для студентов и людей науки.

Универсальное устройство, подходящее как для игр в 1080p, так и для работы в популярных приложениях для научных расчетов и творчества. Начать описание лэптопа стоит с 15,6-дюймового экрана с разрешением 1920х1080, матрицей IPS и частотой развертки 120 Гц.

«Сердцем» ноутбука стал процессор AMD Ryzen 5-5600H. Объем оперативки составил 8 ГБ (при желании можно расширить), а объем SSD — 512 ГБ.

Под капотом у модели NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 4 ГБ видеопамяти. Чем она хороша, например, для программистов, инженеров и людей других технических специальностей? Как минимум тем, что специальные тензорные ядра видеокарт NVIDIA ускоряют все фреймворки для тренировки нейросетей, научные среды и ИИ-инструменты. Программы для проектирования и моделирования работают намного шустрее на RTX картах, а тренировка глубоких сетей и анализ больших данных проходят в разы быстрее.

Ускорение расчетов освобождает много времени, которое владельцы Lenovo IdeaPad 3 могут с пользой потратить на дистанционную учебу. RTX 30-й серии поддерживают приложение NVIDIA Broadcast, которое использует нейросети для улучшения качества звука и видео, облегчая участие в онлайн-лекциях и семинарах. В частности, искусственный интеллект подавляет эхо и устраняет посторонние звуки, например, лай собаки, причем делает это в обе стороны: и для звонящего, и для принимающего вызов. Broadcast также умеет делать автоматическое кадрирование видео с веб-камеры, чтобы вы всегда оставались в кадре, уменьшает зернистость во время видеозвонков, позволяет изменить фон. Важно, что для получения всех этих функций не нужно устанавливать отдельные приложения — Broadcast работает со всеми приложениями видеоконференций.

Victus by HP 16 — Отличное соотношение цена-качество для игр и творчества.

Еще один ноутбук для любителей игр и творчества, обладающий 16-дюймовым дисплеем с Full HD-разрешением (1920 x 1080), а также предустановленной ОС Windows 11. Процессор Intel® Core™ i5-11400H выдает 4,5 ГГц в турбо режиме, а графический чип NVIDIA GeForce RTX 3050 имеет 4 ГБ памяти. Объем оперативки составляет 16 ГБ, а объем SSD — 256 ГБ.

Очевидное преимущество ноутбука по сравнению с конкурентами без RTX графики — поддержка технологий DLSS, Reflex и трассировки лучей, о которых мы говорили выше. Кроме того, тензорные и RT-ядра видеокарт RTX ускоряют более 75 популярных приложений. Редактирование фото и видео, визуализация и дизайн, обучение нейросетей и моделирование — вот неполный список того, что можно делать в разы быстрее на ноутбуках с RTX графикой.

Благодаря своим характеристикам и привлекательной цене, ноутбук подойдет не только для игр, но и для учебы, исследований, а также работы.

MSI Crosshair 15 Rainbow Six Edition — Максимум производительности.

Название устройства, а также его необычный дизайн говорят сами за себя: линейка буквально создана для геймеров и креативных людей, которые будут выполнять на нем творческие задачи. Здесь установлена большая и удобная клавиатура, а для ресурсоемких задач производитель предусмотрел мощные комплектующие. Например, в выбранной нами модели стоит процессор Intel Core I7-12700H, 16 ГБ оперативной памяти, SSD накопитель объем 1 Тб и NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8 Гб видеопамяти. Ноутбук выполнен на базе Max-Q технологий, чтобы повысить энергоэффективность и производительность. В модели установлена 165Hz QHD (2K) IPS матрица, которая отлично подойдет для работы и любых игр.

Отличительная особенность данной сборки — мощная видеокарта. Дело в том, что карты 30-й серии примерно вдвое быстрее своих предшественниц по скорости рендеринга, а RTX 3070, используемая в модели, еще имеет 8 ГБ видеопамяти — это хороший задел для обработки сложных трехмерных моделей или видеоматериалов в разрешении до 6К.

Производительности RTX 3070 хватит для самых требовательных игр на высоких настройках в разрешении 2560×1440. С этой картой можно и в шутеры с высоким FPS поиграть и в тяжелые ААА хиты с фотореалистичным освещением трассировкой лучей с DLSS.

ASUS Zenbook Pro Duo 15 — Мощная рабочая станция

Футуристичный девайс обладает двумя большими экранами: главный 15,6-дюймовый OLED-дисплей находится в привычном месте, а дополнительный 14-дюймовый IPS — над клавиатурой. Оба дисплея имеют разрешение Ultra HD (4K), при этом нижний еще и сенсорный, так что поддерживает комплектное перо.

Второй экран нужен для более удобной работы и творческой деятельности. Например, видеомонтажеры выводят на него несколько открытых папок с футажами, чтобы освободить больше места под таймлайн. Программисты могут растянуть интегрированную среду разработки, чтобы уместилось больше кода. У режиссеров, работающих с Adobe Audition, есть возможность вывести на дополнительный экран микшер, чтобы на основном дисплее осталось только самое необходимое. Часть приложений от Adobe специально заточены под работу с ASUS ZenBook, так что вариантов применения дополнительной сенсорной панели очень много.

На одних экранах производители не остановились. Внутри стоит очень быстрый мобильный процессор Intel® Core™ i7-12700H, который имеет 6 производительных ядер (Golden Cove) и 8 энергоэффективных (Gracemont). Также на борту идет видеокарта последнего поколения — NVIDIA GeForce RTX 3060 для ноутбуков с 6 ГБ памяти типа GDDR6. Zenbook прекрасно себя чувствует и в монтаже 4К-видео с высоким битрейтом, и в инженерных САПР, и в программах Cinema 4D и After Effects. Все фирменные технологии RTX работают, как часы — профессиональные программы практически «летают».

Сертификация NVIDIA Studio говорит о наличии в ноутбуке качественного дисплея, быстрого процессора, SSD накопителя и, конечно же, видеокарты RTX. Другими словами, сертификация упрощает поиск и выбор подходящей для работы машины в океане моделей от различных производителей. RTX GPU в STUDIO-ноутбуках ускоряют инструменты на базе ИИ в самых разных приложениях, path-tracing визуализацию, рендеринг и кодирование видео, а также среды для машинного обучения и инженерные пакеты. Специальные STUDIO драйверы улучшают качество работы, с ними приложения будут работать стабильнее и быстрее. Благодаря ускорению на RTX картах, обработка, рендеринг и другие процессы проходят в разы быстрее, тем самым дизайнеры, аниматоры, разработчики 3D-моделей и видеомонтажеры тратят на работу заметно меньше времени. Поэтому ноутбук от Asus отлично подходит для продуктивной работы с контентом и игр.

Давайте подытожим

Ноутбуки с RTX графикой 30-й серии сильно упрощают жизнь их владельцам. Они ускоряют тренировку глубоких сетей, ИИ-инструменты и алгоритмы машинного обучения, а также заметно улучшают звук и картинку при общении по видеосвязи. Геймерам технологии NVIDIA позволяют повысить вдвое FPS и улучшить отзывчивость управления в играх. Дизайнерам, инженерам и программистам ускоряют работу всех важных приложений и инструментов.

Любопытно, что все перечисленные ноутбуки хоть и отличаются дизайном и своим потенциальным предназначением, но могут без проблем выполнять почти все задачи своих «собратьев» из подборки — по большому счету, разница между ними только в производительности, во внешнем виде, ну и понятное дело в цене. Геймерский Victus by HP легко соберет 4К-видео в Adobe Premiere, а владелец ASUS с двумя экранами запустит Red Dead Redemption 2 на высоких настройках графики. В заключении отметим, что ноутбуки с видеокартами RTX 30-й серии помогут раскрыть ваш творческий и игровой потенциал в любых приложениях — учитесь, играйте и творите без ограничений!