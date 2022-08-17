ZTE выпустила маршрутизатор AX3000 Pro с поддержкой NFC

Компания ZTE выпустила роутер AX3000 Pro, предназначенный для использования в офисных или в домашних условиях. Устройство оснащено производительным чипом Qualcomm, который обеспечивает высокую скорость, низкую задержку и стабильное соединение на большие расстояния, а также поддерживает одновременное подключение до 256 устройств.

ZTE AX3000 Pro может работать в экстремальных условиях, он выдерживает температуру от -20 C° до 55 C° и влажность до 95%. Объем оперативной памяти составляет 512 Mb, встроенной флеш-памяти — 256 Gb. Маршрутизатор соответствует стандарту Wi-Fi 6. Поддерживаются протоколы IPv4 и IPv6, а также технология MU-MIMO 2 x 2. Возможна работа в частотных диапазонах 2,4 и 5 GHz. Есть один сетевой порт Gigabit Ethernet WAN и четыре порта Gigabit Ethernet LAN.

Заявленная суммарная пропускная способность беспроводной сети достигает 3000 Мбит/с. Предусмотрено наличие четырех внешних антенн. Есть поддержка NFC, что обеспечивает возможность быстрого сопряжения со смартфоном. Управление может осуществляется через мобильное приложение ZTELink App.

Цена ZTE AX3000 Pro составляет 99,99 долларов. Роутер доступен в белом и черном вариантах цветового исполнения.

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