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6 августа, 2022
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Заявление от Azercell

По данным Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, против электронных информационных ресурсов Азербайджана готовятся широкомасштабные кибератаки. Принимая во внимание это предупреждение соответствующего государственного органа, ООО «Azercell Telecom» временно ограничивает подключение к системам Azercell за пределами нашей Республики. По этой причине абоненты Azercell, находящиеся за границей, смогут подключаться к приложению «Kabinetim», веб-сайту компании и другим электронным ресурсам только через мобильный интернет в роуминге.

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