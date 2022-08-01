YouTube Music теперь показывает другие исполнения текущей песни

В приложении YouTube Music стала доступна опция Other Performances (Другие исполнения), которая помогает ознакомиться с другими записями воспроизводимого сейчас аудиотрека.

Раздел «Другие исполнения» находится на вкладке «Похожие» в плеере YouTube Music. В нем располагаются ссылки на живые выступления и ремиксы текущей песни, в том числе из каталога видеохостинга YouTube.

В основном дополнительный контент доступен для популярных песен/исполнителей. Могут появляться как аудио-, так и видео-исполнения.

Опция «Другие исполнения» уже доступны в приложениях YouTube Music для Android и iOS (недоступно для iPad), а также в веб-версии сервиса.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az