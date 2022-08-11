Xiaomi Watch S1 Pro: поддержка сторонних приложений и автономность до 14 дней

Сегодня на презентации компания Xiaomi представила новые флагманские smart-часы Watch S1 Pro. Это улучшенная модификация оригинальных Watch S1, представленных прошлой зимой.

Xiaomi Watch S1 Pro выполнены в 46-мм корпусе из нержавеющей стали. Есть защита от воды (5АТМ). Часы оснащены круглым 1,47-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 480 х 480 пикселей и яркостью 600 нит. Экран прикрыт устойчивым к царапинам сапфировым стеклом. Предлагаются более 100 разных циферблатов.

Емкость аккумулятора составляет 500 мА·ч. В обычном режиме использования часы способны проработать до 14 дней без подзарядки. При интенсивном использовании — 10 дней, а при включении функции постоянно активного экрана — до 5 дней. Заявлено новое поколение быстрой беспроводной зарядки: 10 мин. достаточно, чтобы часы проработали два дня, за 85 мин. заряд восполняется до 100%.

Часы получили поддержку приложений сторонних разработчиков, изначально предустановлены NetEase Cloud Music, Scientific Calculator, Tick List и другие. Есть Bluetooth 5.0, NFC, GPS, постоянное отслеживание пульса и уровня кислорода в крови (SpO2), функция измерения температуры тела. Поддерживается свыше 100 спортивных режимов. Кроме того, с помощью часов можно управлять различными интеллектуальными устройствами Xiaomi. Часы работают на MIUI Watch.

Цена Xiaomi Watch S1 Pro в Китае составляет 222 доллара. При покупке можно выбрать различные ремешки, включая кожаные и стальные.

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