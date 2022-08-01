Xiaomi представила smart-очки Mijia Glasses Camera с экраном Micro OLED и 50 Мп камерой

Компания Xiaomi представила smart-очки Mijia Glasses Camera, оснащенные мощной камерой. Устройство можно использовать как для VR-, так и для AR-приложений. В описании новинки отмечается, что компания работала над очками два года.

Mijia Glasses Camera получили экран Sony Micro OLED нового поколения с диагональю 0,23 дюйма и плотностью пикселей 328 на дюйм. В основе smart-очков лежит SoC Qualcomm с 8-ядерным процессором. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, емкость встроенной флеш-памяти – 32 Gb. Есть двухдиапазонный адаптер Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

Камера новинки состоит из двух модулей. В одном используется 50 Мп широкоугольная камера, в другом – сенсор на 8 Мп, выполняющий функции телеобъектива, с 5-кратным оптическим зумом (максимальный зум – 15х) и OIS.

Mijia Glasses Camera поддерживают 100 минут непрерывной записи и автоматический перевод с разных языков. Очки получили аккумулятор емкостью 1020 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт (она подсоединяется при помощи магнита). Есть двухдиапазонный адаптер Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Устройство весит около 100 гр. Устройство можно синхронизировать со смартфоном для редактирования фото и видео, полученных со встроенной камеры.

Цена Mijia Glasses Camera в Китае для первых покупателей (участников программы коллективного финансирования) составляет 370 долларов, в рознице очки будут стоить 400 долларов.

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