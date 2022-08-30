Xiaomi представила новую серию телевизоров Smart TV X с разрешением 4К

Вместе с ноутбуками NoteBook Pro 120 и 120G компания Xiaomi представила в Индии новую серию телевизоров Smart TV X. В линейку вошли три модели с экранами диагональю 43, 50 и 55 дюймов.

Все модели оснащены панелями с разрешением 4К с тонкими рамками. Частота обновления составляет 60 Hz. Экран занимает 96,9% площади фронтальной панели. Обеспечивается 94% охвата цветового пространства DCI-P3. Есть поддержка технологий MEMC, HDR10, HLG и Dolby Vision.

В основе телевизоров лежит процессор с четырьмя вычислительными ядрами Arm Cortex-A55. Чип содержит графический ускоритель Arm Mali G52 MC1. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, вместимость флеш-накопителя – 8 Gb.

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 5.0, два динамика мощностью 30 Вт. Есть поддержка технологий пространственного звука DTS-HD, DTS-X и Dolby Atmos. Из разъемов предусмотрены три HDMI 2.1, два USB 2.0, Ethernet для проводного подключения к интернету и 3,5-мм аудиогнездо. Телевизоры работают под управлением операционной системы Android TV 10 с фирменным интерфейсом PatchWall. Доступна возможность взаимодействия с голосовым помощником Google Ассистент.

Цена 43-дюймовой версии составляет 364 доллара, 50-дюймовой– 439 долларов, а 55-дюймовой – 502 доллара. Xiaomi Smart TV X уже поступили в продажу в Индии.

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