Xiaomi представила человекоподобного робота CyberOne

Компания Xiaomi представила своего первого человекоподобного робота под названием CyberOne.

Рост устройства составляет 177 см, вес — 52 кг. Корпус выполнен в черно-белом исполнении. Вместо лица используется OLED-экран. Робот умеет ходить со скоростью около 3,6 км/ч и вести беседы с людьми (ИИ умеет распознавать 45 человеческих эмоций). Также он умеет дарить цветы, что и было показано на презентации.

I was both nervous and thrilled to interact with him on stage. What did you think of his performance tonight? #CyberOne pic.twitter.com/Je1eXDYEGR — leijun (@leijun) August 11, 2022

Благодаря функции 3D-зрения, робот может ориентироваться в пространстве и избегать препятствий. Специальный алгоритм управления может координировать движение 21 сустава тела. Роботу не страшны жара и ливень.

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Робота не планируют выводить на рынок, Xiaomi будет использовать его в качестве исследовательской платформы.

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