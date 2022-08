Xiaomi представила человекоподобного робота CyberOne

Компания Xiaomi представила своего первого человекоподобного робота под названием CyberOne.

Рост устройства составляет 177 см, вес — 52 кг. Корпус выполнен в черно-белом исполнении. Вместо лица используется OLED-экран. Робот умеет ходить со скоростью около 3,6 км/ч и вести беседы с людьми (ИИ умеет распознавать 45 человеческих эмоций). Также он умеет дарить цветы, что и было показано на презентации.

I was both nervous and thrilled to interact with him on stage. What did you think of his performance tonight? #CyberOne pic.twitter.com/Je1eXDYEGR

— leijun (@leijun) August 11, 2022