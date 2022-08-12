Xiaomi показала собственный автопилот для автомобилей

Компания Xiaomi показала свой собственный автопилот для автомобилей. Работа в этом направлении началась еще в марте 2021 года. За прошедшее с тех пор время компания добилась немалых успехов и уже приступила к тестированию автопилота в уличной среде.
По словам Xiaomi, она разработала собственные полнофункциональные алгоритмы, позволяющие автомобилям будущего участвовать в дорожном движении без непосредственного участия владельца.
«Технология автономного вождения Xiaomi использует самостоятельно разработанный комплексный подход, и проект превзошел все ожидания», — заявил основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun).
Компания опубликовала ролик, в котором показан процесс тестирования алгоритмов автопилота.
Успешной разработке системы автономного вождения способствовала покупка профильного стартапа Shendong Technology. Xiaomi планирует войти в число лидеров в сфере автономного вождения к 2024 году. Ожидается, что в этом же году будет показан прототип первого Xiaomi Car.
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