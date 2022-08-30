Xiaomi NoteBook Pro 120 и 120G: дисплей 120 Hz и процессор Intel 12-го поколения

Компания Xiaomi представила в Индии ноутбуки NoteBook Pro 120 и NoteBook Pro 120G, построенные на аппаратной платформе Intel Alder Lake. Легкие и тонкие устройства получили дисплеи с высокой частотой обновления.

Ноутбуки оснащены 14-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления до 120 Hz. Заявлено 100% охвата цветового пространства sRGB. За счет тонких рамок экран занимает 88% площади фронтальной поверхности корпуса.

Xiaomi NoteBook Pro 120 и 120G построены на восьмиядерном процессоре Intel Core i5-12450H с тактовой частотой до 4,4 GHz. Младшая версия NoteBook Pro 120 использует встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics с 48 исполнительными блоками (Execution Units, EU), старшая модель получила графический ускоритель NVIDIA GeForce MX550. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 16 Gb, емкость твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe 4.0 — 512 Gb.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 56 Втч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, порты USB 3.2 Gen 2 Type-C и Thunderbolt 4, USB 3.1 Gen 1, HDMI 2.0, разъем для наушников 3,5 мм и стереодинамики мощностью 2 Вт каждый. Габариты составляют 315,6 × 220,4 × 16–15,9 мм, вес — 1,4 кг.

Цена Xiaomi Notebook Pro 120 составляет 880 долларов, NoteBook Pro 120G – 942 доллара. Продажи ноутбуков в Индии начнутся 20 сентября.

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