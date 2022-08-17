WhatsApp получил нативное приложение для Windows

Приложение WhatsApp для Windows вышло из фазы бета-тестирования и теперь стало доступно для загрузки всем желающим из магазина Microsoft Store. Для взаимодействия с приложением не требуется синхронизация с мессенджером на смартфоне пользователя.

Предыдущая версия приложения для Windows использовала в качестве основы веб-версию. Теперь пользователи могут использовать полноценный клиент для ОС, который должен сделать работу сервиса более быстрой и плавной. Представленное приложение WhatsApp имеет пользовательский интерфейс, соответствующий облику программной платформы.

Кроме того, аналогичное нативное приложение для macOS сейчас находится в статусе бета-тестирования. Дата релиза версии для программной платформы Apple будет объявлена позднее.

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