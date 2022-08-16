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16 августа, 2022
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Вышел новый трейлер God of War: Ragnarok

God of War: Ragnarok

Sony Interactive Entertainment опубликовала новый трейлер God of War: Ragnarok — одного из самых ожидаемых сиквелов 2022 года.

В трейлере актриса Фелиция Дэй подробно пересказывает события God of War 2018. Зачем Кратос и его сын полезли на гору, кого они там встретили и с кем сразились по пути. Особо наблюдательные зрители могут заметить немало намеков и отсылок специально для фанатов.

God of War: Ragnarok выйдет 9 ноября на PlayStation 4 и PlayStation 5. Игра получила номинацию The Game Award — «Самая ожидаемая игра».

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