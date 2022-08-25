Выручка Nvidia в игровом сегменте упала за год на 33%

Компания Nvidia отчиталась о результатах за второй квартал 2023 финансового года. Выручка за отчетный период сократилась на 19% до 6,704 млрд. долларов, но в годовом сравнении выросла на 3%. Это заслуга сегмента ЦОД и телекоммуникаций, которые принесли 3,907 млрд. долларов в общей сумме.

Операционная прибыль рухнула на 80%, составив 499 млн. долларов. Чистая прибыль также сильно упала — на 72%, до 656 млн. долларов.

Выручка в игровом сегменте сократилась на 44% до 2,042 млрд. долларов, в годовом сравнении уменьшилась на 33%. Глава Nvidia Дженсон Хуанг в отчете подтвердил, что компания произвела слишком много видеокарт 3000 серии, и поэтому теперь вынуждена продавать их магазинам по заметно сниженным ценам.

Финансовый директор Коллетт Кресс заявила, что выручка компании в игровом сегменте заметно улучшится благодаря новой для Nvidia области рынка, в которой она собирается использовать игровые технологии.

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