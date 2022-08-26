Второй сезон в Battlefield 2042 начнется 30 августа — опубликован геймплейный трейлер

Издательство Electronic Arts совместно с разработчиками из DICE и Ripple Effect Studios поделились подробностями второго сезона военного шутера Battlefield 2042. А также опубликовали геймплейный трейлер боевика.

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Второй сезон Battlefield 2042 получил название Master of Arms («Мастер-оружейник»). В игре появится новый специалист, вооруженный пулеметом, Чарли Кроуфорд. Добавят карту Stranded в высохшем панамском водохранилище, оружие (винтовка AM40, пистолет PF51, ручной пулемет Avancys) и виды транспорта (EBLC-RAM и Polaris RZR).

Master of Arms стартует уже 30 августа и будет доступен на всех платформах – PC (Steam, Origin, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.

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