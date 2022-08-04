Влияние 5G и радиоволн на человека: Ericsson дает ответы на основные вопросы

С момента начала распространения технологий мобильной связи в 1990-х годах в обществе возникла некоторая озабоченность, связанная с тем, что излучаемые мобильными телефонами и базовыми станциями радиоволны могут оказывать негативное влияние на здоровье. Экспертные группы и общественные организации, занимающиеся вопросами здравоохранения, в том числе Всемирная организация здравоохранения, внимательно изучили существующие научные исследования и пришли к выводу, что имеющиеся факты не подтверждают наличия какого-либо влияния на здоровье со стороны радиоволн, излучаемых мобильными телефонами и базовыми станциями, удовлетворяющими международным требованиям. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что «согласно имеющимся на данный момент фактам, не выявлено краткосрочного или долгосрочного вредного воздействия на здоровье человека со стороны сигналов радиосвязи, излучаемых базовыми станциями», а также «за последние 20 лет проведено большое количество исследований с целью оценки наличия возможного риска для здоровья со стороны мобильных телефонов. На данный момент не обнаружено доказательств вредного влияния от использования мобильных телефонов на здоровье».

Начиная с 1996 года, компания Ericsson поддержала более 100 независимых исследований, в ходе которых изучалось влияние электромагнитных волн на здоровье, и в основном это делалось через участие компании в Mobile & Wireless Forum (MWF). Для обеспечения научной объективности отраслевые спонсоры и ученые не пересекались, а все результаты были опубликованы в научной литературе, доступной для ознакомления всеми желающими. В 2018 году MWF опубликовала основные выводы исследования MWF 20 years of research, посвященного влиянию электромагнитных полей на здоровье, данные для которого собирались начиная с 1998 года. Такого же мнения в отношении безопасности 5G придерживаются и органы государственной власти большинства стран мира:

«Рекомендованные на уровне ЕС строгие предельно допустимые с точки зрения безопасности ограничения, касающиеся электромагнитных полей, применимы ко всем частотным диапазонам, используемым в настоящее время для сетей 5G» — Еврокомиссия.

«Вопреки существующим утверждениям, не обнаружено влияния на здоровье со стороны радиоволн, используемых сетями 5G» — ARPANSA (Австралия).

«Действующие на территории Канады ограничения относятся также к частотным диапазонам, которые будут использоваться устройствами 5G и антенными установками» — Правительство Канады.

«Рекомендации ICNIRP применимы к частотам до 300 ГГц и относятся к излучению новых базовых станций 5G в той же мере, что и к более ранним технологиям» — Служба общественного здравоохранения Англии.

«Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, нет причин волноваться об опасности технологий 5G для здоровья» — DSA (Норвегия).

«Радиационная безопасность мобильных сетей 5G также как и сетей предыдущих поколений (2G, 3G, 4G) обеспечена законодательными требованиями, предъявляемыми к радиационной безопасности» — STUK (Финляндия).

«Исходя из имеющихся сейчас знаний о радиочастотных электромагнитных полях, ученые не видят угрозы для здоровья со стороны технологий 5G и соответствующих частот» — Агентство общественного здравоохранения Швеции.

«Исходя из имеющихся в настоящее время научных доказательств крайне маловероятно наличие негативного влияния на здоровье людей или окружающую среду» — Правительство Новой Зеландии

«При значениях ниже рекомендованных ICNIRP в настоящее время не выявлено последствий для здоровья населения, соответственно, в будущем не ожидается последствий от использования 5G для здоровья населения» — Агентство по защите окружающей среды Ирландии.

Оборудование 5G — и мобильные устройства, и базовые станции — соответствует тем же стандартам безопасности, что и оборудование, применяемое в существующих сетях. Но плюсов от внедрения технологий 5G человечество получит намного больше. Технологии 5G будут поддерживать множество различных приложений и сценариев использования, в числе которых умные дома, безопасность дорожного движения, критическая инфраструктура, отраслевые производственные процессы и передача медийного контента на очень высокой скорости. Также они ускорят развитие интернета вещей. Чтобы обеспечить потребностей новых приложений и сценариев использования, сети 5G по своим возможностям будут значительно превосходить технологии мобильной связи предыдущих поколений. Среди этих возможностей — очень высокие скорости передачи данных, крайне низкий показатель задержки, сверхвысокая надежность, высокая энергоэффективность и способность обслуживать гораздо большее число устройств в одном месте.

Аналогично предыдущим сетям мобильной связи, 5G-устройства будут связываться с базовыми станциями путем передачи и приема радиосигнала, иначе говоря, с помощью радиочастотных электромагнитных полей. Для развертывания сетей 5G будут использоваться технологии 4G (LTE), а также будут применяться новые технологии мобильной связи, способные обеспечить потребности сетей 5G. С целью увеличения емкости мобильных сетей и поддержки очень высоких скоростей передачи данных для мобильной связи пятого поколения будут применяться дополнительные частоты, в том числе частоты ниже 6 ГГц и более высокие диапазоны — до 100 ГГц.

Чтобы добиться необходимой производительности, в базовых станциях и устройствах 5G будет применяться множество антенн. Использование нескольких сотен небольших антенн на базовой станции позволит направленно передавать радиоволны, чтобы обеспечить максимальный уровень сигнала для принимающего устройства. Это называется beamforming или Massive MIMO. Благодаря этой технологии мощность передачи остается низкой, поэтому излучение радиоволн сохраняется на том же уровне, что и в сетях предыдущих поколений, и все это при значительном приросте производительности. Таким образом, уровни мощности радиосигналов, передаваемых радиооборудованием 5G, будут равны или ниже значений, используемых в сетях предыдущих поколений.

К тому же, базовые станции 5G будут расположены относительно домов и общественных мест так, чтобы уровень излучаемого сигнала был намного ниже разрешенных лимитов. Как и в существующих сетях, уровень излучения может достигать предельно допустимых значений в непосредственной близости к антенне базовой станции. Поэтому при установке антенн обеспечивается отсутствие возможности доступа к ним неавторизованных людей — ограничиваемая зона составляет от нескольких сантиметров для малых indoor-антенн до нескольких метров для антенн на мачтах и крышах. Интенсивность излучения быстро снижается по мере удаления от антенны, и уровни излучения в местах постоянного нахождения людей намного ниже предельно допустимых значений.