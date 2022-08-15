Vivo Y35: экран 90 Hz, 8 Gb ОЗУ и тройная камера за 247 долларов

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня Y35. Устройство оборудовано 6,58-дюймовым дисплеем Full HD+, частотой обновления 90 Hz и пиковой яркостью 550 кд/м2. Заявлен охват 96% цветового пространства NTSC.

Смартфон построен на процессоре Snapdragon 680, в состав которого входят графический ускоритель Adreno 610 и модем Snapdragon X11 LTE. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость флеш-накопителя – 256 Gb.

Тройная основная камера объединяет 50 Мп (f/1.8) датчик, 2 Мп макрообъектив (f/2.4) и 2 Мп датчик глубины (f/2.4). Во фронтальной части располагается 16 Мп камера.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с 44-ваттной быстрой зарядкой (с 0% до 70% за 34 минуты). Также смартфон оснащается адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС/QZSS, портом USB Type-C и боковым сканером отпечатков пальцев. Аппарат функционирует на базе Android 12 с оболочкой Funtouch OS 12.

Цена Vivo Y35 составляет 247 долларов.

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