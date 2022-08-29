Vivo Y16 4G – бюджетный смартфон с процессором Helio P35 и аккумулятором на 5000 мАч

Компания Vivo представила в Китае бюджетный смартфон Y16 4G. Аппарат оснащен экраном 6,51 дюймов по диагонали и обладает разрешением HD+.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Helio P35. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 Gb, которую можно расширить с помощью карт microSD.

Двойная основная камера представлена датчиками на 13 и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 5 Мп. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с зарядкой через порт USB Type-C. Габариты смартфона составляют 163,95 × 75,55 × 8,19 мм, вес — 183 гр. Устройство функционирует под управлением операционной системы Android 12 с интерфейсом Funtouch OS 12.

Vivo Y16 4G будет предложен покупателям в двух цветовых исполнениях — Stellar Black (черный) и Drizzling Gold (золотистый). Смартфон появится на мировом рынке в ближайшие дни. Информация о цене и доступности пока не разглашается.

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