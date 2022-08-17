Visa: все больше пассажиров общественного транспорта во всем мире переходят на бесконтактные платежи

Компания Visa опубликовала результаты своего второго ежегодного исследования «Будущее городской мобильности», которое выявило стремление пользователей общественного транспорта к переменам. Анализ основан на опросе, проведенном в мае 2022 года среди жителей 14 стран разных континентов. В том числе в исследовании приняли участие представители Центральной Азии – 250 респондентов из Казахстана.

Исследование помогает лучше понять, что важно для пользователей общественного транспорта сегодня, каким они хотят видеть его будущее, а также чего ожидают от новых способов оплаты. Согласно результатам, скорость, безопасность и простота цифровых платежей помогли изменить платежные предпочтения пользователей общественного транспорта как на глобальном рынке, так и в Центральной Азии. Например, около 91% пассажиров во всем мире и 89% пользователей общественного транспорта в Казахстане ожидают, что смогут оплатить проезд бесконтактно.

Кроме того, 54% респондентов из Казахстана заявили, что с наибольшей вероятностью оплатили бы проезд в общественном транспорте с помощью бесконтактных платежей в будущем. Еще 20% отметили, что наличие бесконтактных платежей — главный фактор, который побудил бы их пользоваться общественным транспортом. Эти показатели стали самыми высоким среди показателей всех 14 рынков, принявших участие в исследовании.

«В городах по всему миру люди снова возвращаются к более привычному стилю жизни после более чем двухлетнего перерыва, вызванного пандемией», — говорит Кристина Дорош, вице-президент Visa и региональный менеджер в регионе Центральной Азии и Азербайджане. «Общественный транспорт всегда был жизненно важной частью того, как люди добираются на работу или в школу, решают ежедневные задачи и путешествуют. Как показало наше исследование, пандемия подтолкнула многих пассажиров бросить вызов статусу-кво в вопросах способов оплаты проезда».

Участники опроса также заявили, что главными преимуществами бесконтактных платежей являются удобство (44%), экономия времени за счет более быстрых платежных операций (40%), меньшее беспокойство по поводу наличия достаточного количества физических денег (38%), а также уменьшение контакта с поверхностями и другими людьми (35%).

Введение гибких тарифов привлекает пассажиров. Ограничение стоимости проезда представляет собой хорошую возможность для транспортных операторов обслуживать как можно больше пассажиров. Введение гибкого тарифа ограничивает сумму, которую пассажир платит за общее количество поездок в день, неделю или месяц, устраняя необходимость привязывать средства к ежемесячному абонементу или специальной транспортной карте. Среди участников глобального опроса 61% указали, что система гибких тарифов побудит их чаще пользоваться общественным транспортом, чем оплата за каждую отдельную поездку без ограничения тарифов.

Расширение возможностей бесконтактной оплаты. Visa поддерживает глобальных транспортных операторов и предоставляет им цифровые инструменты для привлечения большего числа пассажиров, а также улучшения пользовательского опыта.

Во втором квартале этого года Visa совместно с партнерами запустила 50 новых проектов по внедрению цифровых решений и сервисов в общественном транспорте по всему миру. Это позволяет пассажирам пользоваться бесконтактными платежными картами или устройствами с поддержкой платежей без необходимости покупать или загружать отдельную транспортную карту, а также расплачиваться наличными во время поездки.

Например, в Азербайджане в ноябре прошлого года внедрение бесконтактной оплаты в пригородных электричках Баку позволило пассажирам поездов Баку-Сумгайыт на 14 станциях Абшеронской кольцевой железной дороги оплачивать проезд быстро и удобно с помощью цифровых платежей.