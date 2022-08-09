В WhatsApp появится возможность скрывать номер телефона

В мессенджере WhatsApp появится возможность скрывать номера своих телефонов от собеседников в приложении для Android. О новой настройке конфиденциальности пишет тематический ресурс WABetaInfo.

Функция появилась в бета-версии WhatsApp под номером 2.22.17.23 для Android. При вступлении в группу пользователь сможет сам выбрать, кому будет виден его номер телефона. Уточняется, что по умолчанию номер будет скрыт от всех участников сообщества. За пределами сообщества подобная функциональность не предусмотрена.

Когда появится новая функция у всех пользователей пока неизвестно.

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