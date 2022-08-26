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26 августа, 2022
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В Twitter появились подкасты

Twitter

Администрация Twitter объявила об интеграции подкастов на Spaces. Для большего удобства дизайн раздела был изменен.

«Самые популярные подкасты в мире» теперь будут доступны в интерфейсе соцсети в новой вкладке Spaces. Пользователи Twitter смогут слушать аудиоконтент в прямом эфире или в записи, а после — ставить выпуску лайк или дизлайк», — говорится в блоге компании.

Пока что подкасты доступны на iOS и Android только для англоязычной аудитории. В Twitter заявили, что 45% пользователей социальной сети в США ежемесячно слушают подкасты. Система будет автоматически предлагать пользователям подкасты на основе их интересов.

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