В Telegram стали доступны авторские наборы эмодзи, возможность подарить подписку Premium и многое другое

Команда разработчиков популярного мессенджера Telegram выпустила «революционное» обновление. В новой версии появилась платформа для создания эмодзи, добавлена возможность ставить анимированные эмодзи в тексты сообщений и подписей к медиафайлам, подписку Premium теперь можно подарить другому пользователю, появилась блокировка голосовых сообщений и другие нововведения.

Авторские анимированные эмодзи

В Telegram появилась новая платформа для создания эмодзи. Вы можете загрузить собственные наборы с уникальными персонажами для Premium-пользователей.

Новые анимированные эмодзи можно добавлять прямо в текст сообщений или подписей к фотографиям и видео. Premium-пользователям уже доступны первые 10 анимированных наборов с более чем 500 эмодзи. Новые наборы и эмодзи будут появляться регулярно.

Интерактивные анимированные эмодзи

Со многими популярными эмодзи из авторских наборов можно взаимодействовать в личных чатах: если любой из собеседников нажмет на сообщение с эмодзи, оба участника чата одновременно увидят полноэкранную анимацию.

Дополнительные анимации, как правило, есть у широко используемых эмодзи, но встречаются и у более редких.

Новая панель стикеров в Telegram для iOS

Обновлен дизайн панели стикеров в Telegram для iOS. Теперь можно быстро и легко переключаться между разделами со стикерами, эмодзи и GIF — как в приложениях Telegram для Android, компьютеров и бразуеров.

Благодаря участникам недавно завершившегося конкурса, в разделе GIF во всех приложениях появились тысячи новых качественных GIF-анимаций с отрывками из популярных фильмов и сериалов.

Блокировка голосовых сообщений

У Premium-пользователей в настройках появилась новая опция: запретить собеседникам отправку голосовых и видеосообщений. С ее помощью можно выбрать, кто сможет отправлять такие сообщения: «Все», «Мои контакты» или «Никто».

В настройках можно задать исключения, указав отдельных пользователей или группы пользователей, которые всегда смогут (или никогда не смогут) отправлять голосовые сообщения. Настройка блокировки голосовых сообщений находится в меню: «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Голосовые сообщения».

Возможность подарить Telegram Premium

Если у Вас уже есть Telegram Premium, Вы можете поделиться подпиской с родными, друзьями и коллегами, подарив им предоплаченную подписку на 3, 6 или 12 месяцев – «с приятной скидкой».

Для того, чтобы подарить пользователю подписку, нужно открыть его профиль, нажать на значок «три полоски» и выбрать опцию «Подарить Premium». Те, кто использует одно из приложений Telegram для компьютера или клиент для Android, загруженный с сайта Telegram, могут оформить или подарить подписку с помощью ботов, например, @PremiumBot.

Новые интерактивные эмодзи

В коллекции интерактивных эмодзи с дополнительной полноэкранной анимацией очередное пополнение.

Эти эмодзи теперь также доступны в виде реакций, но пока только для Premium-пользователей.

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