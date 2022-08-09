В Китае запустили первые полностью беспилотные такси Baidu

Китайский интернет-гигант Baidu и его дочерняя компания Apollo первыми получили лицензию на коммерческие перевозки пассажиров услугами беспилотных такси.

Лицензии выдали власти двух городов — Уханя и Чунцина. В каждом из городов начнут работать по пять беспилотных автомобилей Baidu. Ездить беспилотникам разрешили не повсеместно, а исключительно в рамках специально оговоренных с регуляторами зон, и в строго определенные часы. В Ухане беспилотные такси будут доступны для пассажиров с 9:00 до 17:00, а в Чунцине — с 9:30 до 16:30. В первом случае зона обслуживания ограничена территорией площадью 13 км2, во втором — 30 км2.

Ранее, в апреле этого года, лицензию на поездки беспилотников выдали и власти Пекина, при этом обладателями разрешений стали одновременно две компании — Baidu и Pony.ai. Но столичные власти потребовали, чтобы при работе беспилотника, на переднем пассажирском сидении обязательно находился водитель, который бы при необходимости мог взять на себя его управление. В ближайший год Baidu рассчитывает получить разрешение на эксплуатацию беспилотных такси в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне.

Отметим, что американские конкуренты Baidu тоже получили разрешение на коммерческие перевозки в беспилотном такси без водителя в Калифорнии, но в их случае поездки осуществляются преимущественно в ночное время и в рамках оговоренных границ районов.

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