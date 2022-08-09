В iOS 16 добавлена возможность активации отображения процента заряда на иконке батареи

На дисплеях iPhone последних лет вырез нужен для работы сканера Face ID, но в строке состояния в таком случае не было места для полезной информации. В пятой бета-версии iOS 16 для разработчиков появилось цифровое отображение остатка заряда батареи для iPhone «с челкой». Для активации данной функции нужно зайти в меню «Настройки» — «Аккумулятор», и нажать на соответствующий ползунок. В отличие от устройств без выреза, например, iPhone SE, индикатор появится внутри значка батареи, а не рядом с ним. Эта функция не работает на iPhone X, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini и iPhone 13 mini.

В числе других нововведений iOS 16: анимированная визуализация экрана блокировки при воспроизведении музыки и расширенный набор обоев. Ожидается, что релиз стабильной версии iOS 16 состоится в сентябре этого года.

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