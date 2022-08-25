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25 августа, 2022
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В Epic Games Store можно бесплатно получить Ring of Pain

Epic Games Store

В Epic Games Store началась раздача карточного рогалика Ring of Pain. Игру можно забрать до 1 сентября.

В Ring of Pain игрокам предстоит собирать свою колоду, для того чтобы сражаться с монстрами, узнавать новых персонажей и открывать новое снаряжение.

Кроме того, до 30 августа можно бесплатно получить Destiny 2: Набор к 30-летию Bungie.

Через неделю в Epic Games Store будут бесплатно раздавать Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition и Submerged: Hidden Depths.

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