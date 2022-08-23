В Азербайджане стали доступны платежи с помощью Google Pay

Держатели карт Mastercard четырех азербайджанских банков — Международного банка Азербайджана, Kapital Bank, Bank Respublika и Unibank получили еще одну возможность оплачивать покупки бесконтактно. С сегодняшнего дня пользователям устройств на системе Android на территории Азербайджана доступны покупки оффлайн и онлайн с помощью Google Pay.

Начиная с сегодняшнего дня, азербайджанские пользователи могут один раз привязать свои карты Mastercard банков-партнеров к Google Pay, а затем использовать его для покупок в миллионах мест по всему миру, в том числе в своих любимых приложениях и на сайтах. Сегодня Google Pay доступен более чем в 40 странах мира.

При использовании телефона для оплаты в магазинах, Google Pay не отправляет фактический номер кредитной или дебетовой карты вместе с платежом. С Mastercard платежи Google Pay осуществляются через платформу токенизации Mastercard Digital Service Enablement (MDES). С помощью этого решения номер карты заменяется на токен, чтобы данные карты оставались в безопасности.

Google Pay — это способ, с помощью которого вы можете использовать свой смартфон или Smart-часы для осуществления платежей быстро, легко и без необходимости искать свой кошелёк или банковскую карту, пока вы стоите на кассе. Это означает, что вы можете просто коснуться телефоном считывателем на кассе, и вам не придется беспокоиться об использовании вашей карты или обналичивании денег. Вы должны убедиться, что ваш телефон совместим, а также использовать карту поддерживаемого банка, прежде чем вы сможете начать платить с помощью своего телефона.