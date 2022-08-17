Успеть за 5G

Беспроводная мобильная сеть первого поколения была запущена в 1979 году. Почти за 40 лет сменилось пять поколений беспроводных сетей, каждое из которых позволяло обмениваться информацией качественнее и быстрее. Сеть 1G просто позволяла разговаривать по мобильному телефону. 4G передает данные со скоростью 100 Мбит/с и позволяет совершать видеозвонки и играть в игры, оставаясь в Сети. 5G работает со скоростью от 10 до 25 Гбит/с. Такие сети должны подстегнуть развитие многих инновационных отраслей, требующих быстрого объема огромными массивами данных, начиная от беспилотных аппаратов и умных домов, заканчивая удаленными хирургическими операциями.

Компания Ericsson дает прогноз, что к 2026 году на использование 5G перейдет большинство населения нашей планеты. Лидируют же сегодня по темпам развертывания сетей нового поколения Китай и Южная Корея. За ними следуют США, богатые арабские страны и ЕС. Именно о странах, которые имеют больше всего шансов победить в гонке за 5G, мы сегодня и расскажем.

Южная Корея

Правительство этой страны начало инвестировать в исследования 5G еще в 2014 году, а через год приняло стратегию 5G+, которая сделала развитие этой технологии главной задачей инновационного сектора. Это позволило стране получить преимущество на раннем этапе, и уже в декабре 2018 года Южная Корея запустила первую в мире коммерческую сеть 5G. Один из ключевых вопросов 5G — использование спектра беспроводной связи. Еще в 2018 году правительство провело первый в мире аукцион частот для 5G, которые примерно в равных долях выкупили три крупнейших оператора связи. В конце июня 2021 года в стране насчитывалось уже 16,5 млн. пользователей 5G.

Samsung — главный корейский лидер отрасли, который находится на первом месте по количеству SEP и патентов, зарегистрированных в европейской юрисдикции. Корпорация стала первой продавать технологии радиодоступа, микрочипы и ядра для 5G. Samsung сотрудничает с крупнейшими западными телекоммуникационными компаниями, такими как американская AT&T и британский Vodafone. В 2020-2021 годах корпорация заключила множество контрактов на использование своей инфраструктуры для создания сетей 5G в США, Канаде, Новой Зеландии, Индии и Японии. По количеству патентов Samsung лидирует в четырех основных сегментах 5G: сетях радиодоступа и абонентских устройствах, транспортных сетях и сетевых сервисах, виртуализации и облачной инфраструктуре.

Второй гигант корейского рынка — LG Electronics, крупнейший оператор связи в стране. Он владеет третьим по величине портфелем зарегистрированных патентов в мире. Компания не преуспела в производстве смартфонов и в 2020 году отказалась от этого направления, поэтому главный способ получения прибыли с 5G для гиганта — роялти и лицензии на свои изобретения. LG сейчас судится с целым рядом компаний, которые, по ее мнению, используют ее изобретения незаконно. Большинство патентов LG относятся либо к сектору сетей радиодоступа и абонентских устройств, либо к сетевым сервисам. Кстати, стоит отметить, что Huawei и другие китайские компании свободно действуют в Южной Корее.

Китай

Китай вторым в мире запустил 5G на своей территории. В октябре 2019 года три крупнейших китайских оператора сотовой связи представили первую сеть пятого поколения, а к маю 2021 года в стране насчитывалось 310 млн. абонентов с доступом к 5G. Как и Сеул, Пекин подготовился к гонке за лидерство в 5G заранее. Еще до того, как стандарт начал внедряться, правительство инвестировало около 180 млрд. долларов в исследования и инфраструктуру. В 2015 году китайские власти создали программу «Цифровой шелковый путь». В рамках этой программы китайское правительство продвигает за рубежом телекоммуникационные достижения, в том числе и 5G.

Главный лидер 5G в Китае — корпорация Huawei. Ей принадлежит крупнейший портфель зарегистрированных патентов и один из самых больших портфелей SEP. В сфере 5G компания производит точки доступа к сети, смартфоны и другие электронные устройства, а также разрабатывает производственные решения.

Эта компания, попавшая под американские санкции и потерявшая на них значительную часть прибыли, начала брать роялти с тех, кто использует ее SEP. В случае производителей смартфонов сумма выплаты составляет 2,5 доллара с каждого устройства. Это довольно небольшие деньги, так как Qualcomm получает от Apple 7,5 доллара за каждый iPhone с 5G. Несмотря на всевозможные ограничения, наложенные на продажу продукции Huawei в США и Европе, компания участвует во множестве проектов на Ближнем Востоке, Африке и Евразии. Больше всего патентов у Huawei в секторах опорных сетей 5G и сетей радиодоступа и абонентских устройств, а также в функциональных компонентах управления сетью — здесь она значительно опережает конкурентов. Но и во всех остальных сферах 5G компания находится в первой тройке.

Второе место в Китае занимает корпорация ZTE. Ее 5G-продукты в нескольких категориях составляют около 30% внутреннего рынка КНР. Компания поставляет решения в сфере 5G китайским госструктурам и предприятиям, а по поставкам базовых станций для 5G в 2020 году она заняла второе место в мире. Корпорация разработала ряд ключевых технологий для 5G, например, многопользовательский общий доступ (MUSA). ZTE тоже находится под давлением западных стран. Власти США считают ZTE такой же угрозой для национальной безопасности, как и Huawei. У ZTE есть патенты во всех областях 5G, но больше всего — в сетях радиодоступа и абонентских устройствах.

Третья по вкладу в развитие 5G китайская корпорация OPPO значительно меньше Huawei и ZTE, однако не находится под иностранными санкциями и свободно сотрудничает с западноевропейскими компаниями. OPPO Reno стал первым коммерчески доступным 5G-смартфоном в Европе. Также китайская корпорация участвовала в создании первых 5G-сетей в Великобритании и Германии.

Япония

В Японии коммерческие сети 5G были запущены в марте 2020 года. И сегодня страна, которая когда-то была пионером беспроводных сетей, несколько отстает от Китая, Кореи и США. Эксперты называют японский рынок телекоммуникаций довольно зарегулированным и сильно зависящим от государства. По плану развития 5G, принятому в 2020 году, госорганы будут поддерживать отрасль инвестициями и снижением налогов, а также постепенно дерегулировать сферу. Huawei в Японии де-факто запрещен.

Япония — единственная страна из группы IP5 (пять крупнейших стран по интеллектуальной собственности), у которой нет национального лидера в 5G. Владельцем крупнейшего портфеля патентов в Японии является корпорация Sharp, принадлежащая тайваньскому холдингу Foxconn. В центре внимания компании — технология телевидения сверхвысокой четкости 8K и экосистема, соединяющая Искусственный Интеллект и Интернет Вещей. Основные патенты компании относятся к сектору функциональных компонентов управления сетью.

Вторым крупным игроком является сотовый оператор NTT Docomo, который начал исследования 5G еще в 2010 году. В 2013 году компания выпустила «Белую книгу 5G», включающую масштабное исследование-прогноз развития технологии. В 2017 году Docomo вместе с Ericsson представила первое в мире решение для разделения сетей 5G, поддерживающее несколько сегментов сети на одном устройстве. Однако с 2017 года ценность портфеля патентов компании лишь снижалась, а технологии теряли актуальность. Больше всего патентов у компании в секторах опорных сетей 5G, транспортных сетей и сетей радиодоступа и абонентских устройств.

США

Лидерство Южной Кореи, запустившей первую коммерческую сеть 5G в 2018 году, оспаривают крупнейшие телекоммуникационные компании Америки Verizon и AT&T. Обе корпорации ввели в эксплуатацию небольшие сети 5G также в декабре 2018 года — за пару недель до корейцев. Правда, сеть AT&T работала только для мобильных точек доступа, а Verizon — лишь на одной модели телефона Motorola и только в двух городах.

Вашингтон активно поддерживает развитие 5G, однако начал делать это довольно поздно. В 2016 году Белый дом выступил с инициативой стоимостью в 400 млн. долларов. Ее целью было продвижение платформ для тестирования беспроводных сетей. В это же время Федеральная комиссия по связи приняла программу «Spectrum Frontiers», по которой США взяли на себя обязательство предоставить частным компаниям больше частот спектра. Администрация Дональда Трампа интересовалась 5G больше, чем кабинет Барака Обамы. Для республиканцев борьба за лидерство в этой сфере стала еще одним фронтом экономического противостояния с Китаем. Белый дом разработал четкую дорожную карту, направленную на поддержку частных компаний в развитии технологий 5G.

Эксперты Европарламента отмечают, что США лидирует в 5G, тем не менее, из-за отсутствия целостного подхода к регулированию, в этой сфере порой возникает беспорядок. Главной проблемой стало неравномерное и несколько запоздавшее распределение частот спектра 5G. До недавних пор в достаточном количестве средними частотами 5G (самыми ценными и удобными для создания сетей широкого охвата) владела лишь корпорация T-Mobile. Два других крупнейших операторов связи (AT&T и Verizon) могли создавать либо 5G-сети на высоких частотах (быстрая связь, но очень маленький охват), либо на низких частотах (широкий охват, но скорость чуть выше чем 4G). Компаниям приходилось использовать технологию динамического разделения спектра, которая позволяла совмещать частоты для 4G и 5G, однако это стоило больших денег. Аукционы по спектру начались в США еще в 2018 году, однако на них были проданы в основном высокие и низкие частоты. Лишь в конце 2020 года власти провели дополнительные аукционы средних частот, что позволило двум крупнейшим операторам включиться в игру на равных с T-Mobile. Verizon потратил 23 млрд. долларов, а AT&T — 27,4 млрд. долларов.

Лидер по количеству патентов на 5G в США — телекоммуникационная корпорация Qualcomm. Она специализируется на производстве процессоров и чипсетов, которые используются в смартфонах, Интернете Вещей, а также в системах удаленного управления критически важной инфраструктурой, транспортными средствами и медицинским оборудованием. Qualcomm находится на втором месте по количеству патентов во всех основных областях 5G. В топе компаний по количеству патентов Qualcomm уступает лишь Huawei, а по количеству SEP — только Samsung и Nokia. Корпорация начала развивать технологии 5G еще до 2010 года, и была абсолютным лидером в 2012-2014 годах, однако затем несколько уступила азиатским конкурентам.

Второе месте в Америке с огромным отрывом занимает Apple. Ее патенты в сфере 5G связаны в основном с оборудованием для собственных устройств, например, антенн для iPhone и Apple Watch. В остальном усилия IT-гиганта по развитию 5G на своих устройствах зависят от других игроков рынка, таких как Qualcomm и Intel. Однако Apple собирается в ближайшие 2-3 года разработать собственные 5G-процессоры. В июле 2020 года стало известно, что Apple выкупит у Intel права на большую часть модемной продукции и около 17000 патентов, многие из которых связаны с 5G.

Евросоюз

Западная Европа — один из самых передовых регионов мира по темпам внедрения 5G. В первой половине 2019 года первые коммерческие сети нового поколения были запущены в Австрии, Финляндии, Италии, Испании, Румынии, а до конца 2020 года к ним присоединилось большинство остальных стран объединения, включая и сравнительно небогатые. По состоянию на март 2021 года, коммерческих 5G сетей не было лишь в Литве, Португалии и на Мальте. Кроме того, именно в Европе находится главная организация, принимающая стандарты по 5G — Европейский институт телекоммуникационных стандартов и его Проект партнерства Третьего поколения (ETSI 3GPP). В 2016 году Еврокомиссия приняла План действий по 5G, в котором рекомендовала государствам координировать свои усилия по развитию сети, стимулировать государственно-частное партнерство и как можно скорее распределить частоты, чтобы обеспечить полное покрытие 5G к 2025 году. А в 2021 году была принята еще одна цель — охватить 5G все густонаселенные районы к 2030 году. Помимо этого, у каждой из стран ЕС есть свой национальный план поддержки 5G. Они сильно различаются между собой. В целом европейские страны характеризуются более высокой степенью участия государства, чем США или Южная Корея.

Европейские операторы долгое время не спешили вкладываться в развитие 5G, так как не было понятно, как им действовать на фоне экономического противостояния между США и Китаем. И многие из них в итоге понесли сильные издержки. Под давлением Вашингтона европейские страны одна за другой начали отказываться от сотрудничества с китайскими компаниями и расторгать уже заключенные контракты. Сегодня лидеры отрасли в ЕС — скандинавские страны, в первую очередь Финляндия и Швеция, а также Швейцария, Германия и Нидерланды. А вот компании с мощными портфелями патентов в области 5G есть лишь у первых двух.

Финская Nokia — корпорация с крупнейшим в ЕС портфелем патентов в 5G. Она занимает пятое место в мире по общему количеству заявленных патентов, и второе — по количеству SEP. Компания ведет более 100 проектов в области 5G, в том числе в области оборудования для запуска коммерческих сетей, построения архитектуры сетей и облачной инфраструктуры. Nokia занялась 5G еще в 2014 году, когда заключила стратегическое партнерство с японским телекоммуникационным гигантом NTT Docomo, а уже в следующем году продемонстрировала первые модели оборудования и программное обеспечение для 5G. У Nokia есть патенты во всех областях, однако большинство принадлежит к сетям радиодоступа и опорным сетям.

Второй европейский лидер в области 5G — шведская компания Ericsson. Она находится на седьмом месте в общем зачете компаний по количеству патентов и по количеству SEP. Несмотря на довольно скромный портфель изобретений, шведский гигант играет одну из ключевых ролей на мировом рынке 5G. На 2020 год 70% ведущих поставщиков услуг используют радиостанции и базовые полосы Ericsson. Корпорация сотрудничает с производителями чипов и операторами связи по всему миру, в числе которых, кстати, и азербайджанский оператор сотовой связи Azercell Telecom, а также участвует во множестве проектов по запуску сетей 5G. Ericsson тоже начала разработки довольно рано. Уже в 2016 компания подала заявку на инновационный патент, в котором были указаны имена 130 изобретателей. Но в отличие от Nokia, ценность патентного портфеля этой компании в последние годы лишь растет. Самые лучшие позиции у шведской корпорации в сегментах опорных сетей и функциональных компонентах управления сетью.

Заключение

Страны и компании, которые быстрее других смогли внедрить 5G, уже получают огромные преимущества. Ускорение, связанное с новым стандартом связи, подстегивает развитие и других сфер экономики. Страны же с высокотехнологичными производствами, которые не успеют развить свои собственные технологии, будут вынуждены платить лидерам отрасли.