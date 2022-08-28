У производителей ПК и ноутбуков скопилось на складах готовой продукции на десятки млрд. долларов

Из-за низкого потребительского спроса, OEM-производители ПК, такие как Acer, Asus и MSI столкнулись с переполнением складских запасов. С теми же проблемами сталкиваются ODM-производители ПК и ноутбуков, такие как HP, Dell, Apple.

Компании Asus и Quanta наиболее сильно пострадали от перегрузки запасов. У Asus скопились запасов на сумму около 6,8 млрд. долларов. Это почти на 60% больше, чем уровень запасов в то же время в прошлом году. У Quanta запасов на сумму около 8,4 млрд. долларов, что почти на 55% больше, чем в прошлом году. Вместе с запасами Compal, Inventec и Wistron сейчас на складах находится товар, выпущенный во втором квартале этого года, примерно на сумму в 32,30 млрд. долларов.

Судя по всему, около половины запасов Asus — это готовая продукция, а другая половина — компоненты и интегральные схемы, пишет China Times. Некоторые продукты и компоненты Asus должны быть проданы в ближайшие кварталы, иначе они устареют и сильно потеряют в цене. По оценкам Asus, она может использовать около 80-90% имеющихся микросхем и компонентов для производства продуктов и ПК следующего поколения. Тем не менее Asus планирует очистить четверть своих существующих запасов к концу этого года.

Источники China Times считают, что большинство брендов ПК будут «агрессивно продвигать готовую продукцию по каналам продаж посредством скидок и рекламных акций».