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31 августа, 2022
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TWS-наушники JBL Tour Pro 2 получили зарядный кейс с сенсорным экраном

JBL Tour Pro 2

Компания JBL представила беспроводную гарнитуру Tour Pro второго поколения. Главной особенностью модели стал зарядный футляр с 1,45-дюймовым сенсорным дисплеем, который позволяет управлять настройками наушников, музыкой и принимать звонки, сообщения и уведомления из социальных сетей без необходимости доставать смартфон.

JBL Tour Pro 2

JBL Tour Pro 2 оснащены 10-мм драйверами, модулем Bluetooth 5.3 LE, шестью микрофонами и поддерживают технологию активного шумоподавления. По заверению производителя, автономность наушников составляет до 10 часов, а с учетом емкости АКБ комплектного кейса — до 40 ч.

В продажу TWS-наушники поступят в январе 2023 года по цене 249 долларов.

Также были представлены полноразмерные беспроводные наушники JBL Tour One M2. Модель является преемником JBL Tour One, но с увеличенным временем автономной работы при использовании активного шумоподавления (30 часов против 25 часов у предшественника) и поддержкой Bluetooth 5.3. При отключении функции ANC время автономной работы составит 50 часов. Функция быстрой зарядки обеспечит до 5 часов прослушивания музыки после подключения к источнику питания всего на 10 минут.

Цена JBL Tour One M2 составляет 299 долларов, в продаже с января следующего года.

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